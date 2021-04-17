شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل مراسم جنازة الأمير فيليب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت العائلة الملكية البريطانية، تفاصيل جنازة الأمير فيليب التي ستقام، السبت، بما في ذلك بعض طلباته الشخصية من أجل المراسم.



وأكد قصر باكنجهام أن مراسم الجنازة ستكون عبارة عن مزيج من طلباته الشخصية والقطع الموسيقية الأخرى مرتبطة بأجزاء من الجيش الذي كان دوق أدنبره تابعا له، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية.

ووضعت العائلة الملكية قيود "كوفيد-19" في الاعتبار عند التحضير لمراسم الجنازة، التي سيحضر 30 مدعوًا فقط بكنيسة سانت جورج قرب قلعة وندسور وتبدأ في الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش.

وسيتم نقل النعش من كنيسة سانت جورج داخل قلعة وندسور إلى باحة القصر ووضعه على عربة لاند روفر ساعد الراحل بنفسه في تصميمها.

وسيسير أفراد الأسرة الملكية من بينهم أمير ويلز، خلف النعش، أما الملكة إليزابيث ستذهب بشكل منفصل إلى الكنيسة.

وعند الساعة 14:53 ستصل سيارة الموكب إلى السلالم الغربية بكنيسة سانت جورج، وسيقابلها حرس الشرف، وسيعزف النشيد الوطني، وستدعو البحرية الملكية للوقوف "دقيقة صمت" عند الساعة 15:00 ثم يتم الصعود بالنعش على السلالم، وسيتلقى أسقف وندسور ورئيس أساقفة كانتربري النعش، وسيسمح لأعضاء الأسرة الملكية والسكرتير الخاص للدوق فقط بدخول الكنيسة، وسيتم إنزال النعش إلى المدافن الملكية باستخدام محرك كهربائي.

وستغني جوقة صغيرة مكونة من 4 أشخاص، بقيادة المسؤول الموسيقي بالكنيسة المدير جيمس فيفيان، قطعا موسيقية اختارها دوق إدنبرة.

ومن بين تلك الأغنيات: "إترنال فاذر"، "سترونج تو سيف"، وهي المرتبطة بالبحرية الملكية، وتعكس خدمته بالجيش ودعمه الدائم للقوات المسلحة.

وبتكليف خاص من دوق إدنبرة لجوقة كنيسة سانت جورج، ستعزف معزوفة "جوبيلاتي إن سي" للمؤلف الموسيقي الإنجليزي بنجامين بريتن.

كما ستغني الجوقة أنشودة من مزامير 104، التي تم غنائها خلال حفل للاحتفال بعيد مولده الـ75. وسيعزف زمار من الفوج الملكي الاسكتلندي معزوفة رثاء؛ إذ كان دوق إدنبره عقيدا ملكيا بالكتيبة الرابعة.

كما ستعزف مشاة البحرية بالبوق "ذا لاست كول"، إذ خدم دوق إدنبره معهم لأكثر من 6 عقود. وبعد دقيقة الصمت الوطني، ستطلق أبواق الدولة لسلاح الفرسان.

ومع انتهاء المراسم، سيعزف المشاة معزوفة أخرى كان الأمير فيليب قد طلبها أيضًا.

سيقود المراسم أسقف وندسور القس ديفيد كونر، أما الصلوات فيتلوها رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

كان الجنرال السير نك كارتر قائد القوات المسلحة البريطانية قال إن جنازة دوق إدنبره كلها "تحمل بصمات الأمير" وتعكس اهتماماته الواسعة.

وأضاف قائلا: "هي احتفاء بحياة زاخرة وتظهر أيضاً مدى حب القوات المسلحة واحترامها له".

وسيقوم السير نك بالسير بجانب النعش كجزء من مراسم الجنازة.