مجلس الدولة الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن ويدعو البرلمان للتعاون

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" فقد رحب مجلس الدولة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021 والذي يؤكد دعم المجتمع الدولي والتزامه بالعملية السياسية في ليبيا.

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وأكد البيان على ما تضمنه قرار مجلس الأمن وخاصة "فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر القادم".

ودعا البيان مجلس النواب للعمل من اجل استكمال الاستحقاقات قائلا: "ندعو مجددا شركائنا في مجلس النواب إلى الالتزام بالعمل سويا على استكمال الاستحقاقات القانونية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت على قرار جديد يخص ليبيا مكون من 22 فقرة، يدعو السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، كما يدعو لوضع الأساس الدستوري للانتخابات، وسن التشريعات عند الضرورة بحلول 1 يوليو القادم، لإتاحة الوقت الكافي لمفوضية الانتخابات للتحضير للانتخاب في الوقت المحدد.

ودعا القرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا إلى ضرورة القيام بتحسين الخدمات الأساسية للشعب، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وضمان الإدارة الشفافة والعادلة للموارد على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.