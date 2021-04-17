لحظة استهداف مقاتلات إسرائيلية مواقع لـ"حماس" في غزة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي، عبر حسابه في "تويتر"، "فيديو الغارات التي شنتها طائراتنا الليلة الماضية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".

وتابع "موقع تدريب، وموقع لمضادات أرضية قيد التطوير، ومصنع لانتاج الباطون لحفر الأنفاق"، موضحا أن ذلك جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل مساء أمس.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في القطاع بأن، الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت بعد منتصف الليلة، 7 صواريخ على الأقل، على موقع "أبو عطايا" التابع للفصائل الفلسطينية المسلحة في منطقة تل السلطان، غرب مدينة رفح، حيث اندلعت النيران في الموقع جراء القصف الإسرائيلي.