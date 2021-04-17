رغد صدام حسين تحتفي بذكرى عملية عسكرية عراقية ضد القوات الإيرانية

دبي - محمود عبدالرازق - وغردت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى تحرير مدينة الفاو في 17 نيسان/ أبريل: "ذكرى تحرير الفاو، كل عام والعراقيين بخير. ان شاء الله يوم تحرير العراق ونحتفل مجتمعين بالتحرير بإذن الله".

بعدها شاركت رغد صدام حسين فيديوهات نادرة للمطرب العراقي، كاظم الساهر، وهو في بداياته الفنية، وهو يغني لبلاده.

​يذكر أن الجيش العراقي تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الفاو الواقعة في شبه جزيرة الفاو في محافظة البصرة المطلة على الخليج، خلال عملية "رمضان مبارك" العسكرية التي نفذها في الـ 17 من أبريل/نيسان عام 1988، وطرد القوات الإيرانية منها بعد أن احتلت المنطقة لمدة عامين.