انقطاع خدمة "تويتر" عن بعض المستخدمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة تويتر، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أنها تعمل على إصلاح مشكلة في الدخول إلى تويتر بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مشكلات في المنصة.



وقالت الشركة، في تغريدة: "قد لا يتم تحميل التغريدات لبعضكم. نحن نعمل على إصلاح مشكلة، وستعودون إلى الجدول الزمني قريباً".

وذكر موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" لمراقبة عمليات الانقطاع أن نحو 40 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي أمس.

وربما يكون الانقطاع قد أثر في عدد أكبر من المستخدمين.