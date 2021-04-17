وكالة تكشف عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن نحو​ 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا و41 امرأة موجودين في مختلف السجون الإسرائيلية.

وبحسب الوكالة، يبلغ عدد ​الأسرى الفلسطينيين​ القدامى المعتقلين قبل توقيع ​اتفاقية أوسلو​، 25 أسيرا، أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عددا من الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعادت ​السلطات الإسرائيلية​ اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والتي وصل ما مجموعها إلى 41 عاما، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسرى.

وبلغ عدد الأسرى الذين مر على اعتقالهم 20 عاما بشكل متواصل 62 أسيرا، وهم ما يعرفوا بـ"عمداء الأسرى".

وقد صدرت أحكام ب​السجن المؤبد​ بحق 543 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم، الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا.