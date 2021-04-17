التيار الوطني الحر: اللبنانيون ملوا من أسباب امتناع الحريري عن تشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للهيئة السياسية للحزب، نشره موقع "النشرة" اللبناني، قال: "اللبنانيون ملوا من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ عن ​تشكيل الحكومة".

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وتحدث البيان عن تبعات هذا التأخير، قائلا: "إن هذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم الانهيار المالي والاقتصادي".

وأوضح البيان أن "التيار الذي يكرر مجدداً أنه لن يشارك في الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كلّ ما يلزم والمبادرة لحثّ الرئيس المكلّف على التأليف​ من ضمن الميثاق و​الدستور​"، موضحا أنه يقوم مؤخراً بجهدٍ إضافي ومكثف بعدّة اتجاهات من أجل تشجيع رئيس الحكومة المكلّف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدّمه لرئيس الجمهورية، وذلك لتأليف حكومة تحصل على ثقة ​المجلس النيابي​ و​المجتمع الدولي​ وجميع اللبنانيين.

وعما يتصل بملفات الفساد في لبنان، أكد بيان التيار الوطني الحر أنه "ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد​"، مشيرا إلى أنه "يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم".

وشدد البيان على أن "الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جرئ وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها".

وتأسف البيان عما قال إنه غياب بعض الإعلام والمجتمع المدني عن "مناصرة الحق"، مشيرا إلى أن بعضهم "مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود ​تحقيق​ الأرباح غير المشروعة بل تؤدي إلى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى".