مصرف عراقي يرفع الفائدة إلى 4.5%

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمصرف، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أكد أنه رفع الفائدة على حسابات التوفير الخاصة بالمواطنين، وذلك لتعظيم الإيرادات.

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وقال البيان: "انطلاقاً مع سياسة المصرف الهادفة إلى تعظيم الإيرادات من أجل جذب السيولة النقدية وتشجيع الزبائن على ادخار أموالهم بدلاً من اكتنازها في المنازل فقد قرر المصرف زيادة نسبة الفائدة على حسابات التوفير إلى 4.5%".

وعن تفصيلات الزيادة التي أعلن عنها المصرف، أكد البيان أنه قرر أيضا زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5%، وزيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5%، بالإضافة إلى زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5%.

وأوضح البيان أن "المصرف قرر دفع الفائدة للودائع الثابتة لتمنح مقدماً على أن يتعهد المواطن بعدم كسرها وسحبها"، مؤكدا أنه "وبخلاف ذلك تستقطع الفائدة الممنوحة من أصل مبلغ الوديعة ويكون ذلك أساساً للمفاضلة بين الوديعة وحساب التوفير وللزبون".

يشار إلى أن مصرف الرافدين كان قد رفع نسبة الفائدة على الوادئع الثابتة لأكثر من سنتين ولمبلغ 50 مليون دينار لتصبح 7%، بدلا من 6%، وذلك في العام 2017.