شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تصف احتجاز قنصلها فى سان بطرسبورج ب"الاستفزاز" وتتعهد بالرد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، احتجاز السلطات الروسية القنصل الأوكرانى فى سان بطرسبورج بأنه "استفزاز"، وقالت إن كييف ستتخذ قريبا قرارا بشأن الرد عليه.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليه نيكولينكو - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إنترفاكس أوكرانيا) - "احتجز رجال إنفاذ القانون الروس موظف القنصلية العامة الأوكرانية فى سان بطرسبورج لبضع ساعات، وهو الآن فى المنشأة الدبلوماسية الأوكرانية، يجرى توضيح ظروف الاحتجاز، وسيقرر الجانب الأوكرانى قريبًا شكل الرد على الاستفزاز سالف الذكر بما يتوافق مع الممارسات القائمة".

وكان جهاز الأمن الفدرالى الروسي، قد أعلن فى وقت سابق اليوم السبت، احتجاز القنصل الأوكرانى فى سان بطرسبورج متلبسا أثناء تلقيه معلومات ذات طبيعة سرية من قواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون الروسية خلال لقاء مع مواطن روسي.