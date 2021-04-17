شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف مواقع بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، عدة مواقع وأراض زراعية فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة مواطنين فلسطينيين بجروح مختلفة، وألحق أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بثلاثةِ صواريخ على الأقل موقعاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعاً وأرضاً زراعية فى المنطقة الشرقية بين مدينتى رفح وخان يوس.

وقصف طيران الاحتلال موقعاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة للاستهداف، كما قصف موقعاً جنوب غرب مدينة غزة، بصاروخين على الأقل وألحق دماراً وخراباً فى منازل المواطنين القريبة من المكان.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت فجر أمس الجمعة، بعدد من الصواريخ، مواقع وأراض زراعية، فى عدد من المناطق بالقطاع، دون وقوع إصابات.