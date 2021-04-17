روحاني يهنئ بشار الأسد والسوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك بمناسبة العيد الوطني في سوریا.

وأعرب الرئيس روحاني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات واتخاذ خطوات قيّمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

كما تمنى الصحة والتوفيق للرئيسبشار الأسد والتقدم والنجاح للشعب السوري.

وتحتفل سوريا، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها حيث تعتبر المناسبة عطلة رسمية في البلاد.

ويحتفل السوريون في الـ 17 من أبريل/نيسان من كل عام بذكرى عيد الجلاء الذي تجسد بالتضحيات التي قدمها السوريون عام 1946، لطرد المستعمر الفرنسي من أرض سوريا.