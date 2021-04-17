حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" تصل إلى البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية إن السفارة الفرنسية لدى البحرين رحبت بوصول المجموعة البحرية الجوية (GAN) إلى البحرين، والتي تشكلت حول حاملة الطائرات شارل ديغول والتي تشارك حالياً في مهمة "كليمنصو 21".

TOM BRENNER

وصرح السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين، جيروم كوشار، بأن "وصول جزء من المجموعة الجوية البحرية إلى البحرين يوضح بشكل كامل المكانة الاستراتيجية التي تمنحها فرنسا لمحاربة الإرهاب، والأمن واستقرار الخليج والشرق الأوسط وحرية الملاحة في هذا المحور البحري المهم للغاية".

ووصفت الصحيفة مهمة "كليمنصو 21" بأنها رمز خاص للتعاون والتضامن وقابلية التشغيل المشترك وعلاقات الثقة التي توحد البلدان المنخرطة في مكافحة الإرهاب".

ويتجلى الوجود البحري الفرنسي في المنطقة أيضاً، بطريقة أكثر عمومية، من خلال النشر المنتظم للموارد البحرية، عدة سفن فرنسية مرت عبر البحرين في الأسابيع الأخيرة، سواء كانت فرقاطات متعددة المهام، مثل "لابروفانس" في نهاية مارس/آذار، والسفن الصائدة للألغام مثل "لا يجيل" أو "سفيه" في أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، قادت الولايات المتحدة الأمريكية تدريبات بحرية مشتركة مع ثلاث دول أخرى في بحر العرب وخليج عمان، لاختبار جاهزية أساطيل الدول الثلاث وقدرتها على تنفيذ مهام مشتركة في وقت الحرب.

ذكر ذلك موقع "نيفل نيوز" الأمريكي، مشيرا إلى أن التدريبات التي تقودها أمريكا تشارك فيها كل من فرنسا وبلجيكا واليابان وتحمل اسم تمرينات مجموعة الحرب في بحر العرب "جاسويكس - 21".

وتهدف تلك التدريبات البحرية إلى اختبار قدرة الوحدات المشاركة فيها على تنفيذ مهام مشتركة لتأمين الممرات المائية ومواجهة أهداف جوية وسفن سطح وغواصات معادية وتدميرها.

وتضم السفن المشاركة في تلك التدريبات مجموعة سفينة الهجوم البرمائية الأمريكية "يو إس إس ماكين آيلاند"، وحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، والفرقاطة البلجيكية "ليوبولد"، والمدمرة اليابانية "أرياكي"، إضافة إلى سفن أخرى مساعدة.