شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تكلف موظفين بتوجيه المعتمرين وتطبيق إجراءات كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، موظفين مختصين لتوجيه المعتمرين والوافدين خلال التجول داخل المسجد الحرام ووضع توجيهات وتنظيمات تتماشى مع الاجراءات الاحترازية لوقاية المصلين والمعتمرين من عدوى فيروس كورونا، فضلا عن التعقيم والتطهير المستمر للحرم المكى لمنع أي فرص لنقل عدوى الوباء.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من قيام الموظفين المختصين بمباشرة عملهم في توجيه وتنظيم المعتمرين داخل المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية بما يضمن التباعد الجسدي ولبس الكمامات حرصًا على سلامتهم.



توجيه افواج المعتمرين



جانب من العمل

يأتى هذا فيما استقبل المسجد الحرام المصلين، أمس الجمعة، لأداء أول صلاة جمعة فى شهر رمضان المبارك، وجرت استعدادات مكثفة من قبل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى خلال الأيام الماضية لتجهيز الحرم المكي بتوفير الخدمات التي يحتاجها المصلين والمعتمرين وأيضا اجراء عمليات الصيانة الدورية لمعدات المسجد وتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والتعقيم ضد عدوى فيروس كورونا.



توجيه المعتمرين



الموظفين داخل الحرم

وقام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإمامة أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان في المسجد الحرام، وحث المصلين على استغلال نفحات شهر رمضان بأعمال الخير والصدقات وقراءة القرآن، والتأكيد على أن الله شرعه ليجدِّدَ المسلم شِيَمَه التعبدية المحمودة، ويعاود انبعاثته في الخير المعهود.

وحينها نشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، الكثير من صور أول صلاة جمعة في رمضان بساحات المسجد الحرام، وامتلاء جنبات الحرم العتيق بالمصلين وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع عدوى كورونا، فضلا عن تسهيل كافة السبل على الوافدين والمصلين للاستماع إلى الخطبة واداء الجمعة الأولى في المسجد الحرام.