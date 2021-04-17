شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ونصف زائر للروضة الشريفة بالمسجد النبوى وسط إجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الحرم النبوى أكثر من مليون ونصف المليون من قاصديه للزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة بعد السماح بعودة العمرة والزيارة، وفق بيان لسفارة السعودية .

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى بالتعاون مع الجهات المعنية، الجوّ المناسب للعبادة بكل طمأنينة وروحانية في ظل تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا كوفيد 19.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم دخول المصلين للروضة الشريفة للصلاة فيها والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما يتم عبر التسجيل الإلكتروني وتحديد مواعيد مسبقة للتقيد بالطاقة الاستيعابية.

وتم تمكين خدمة الزائر والمصلي بأعلى معايير الكفاءة وحسن الوفادة منذ لحظة وصوله لموقع التجمع ومروراً بنقاط الفرز وفحص الحرارة وتعقيم اليدين إلى أن يتم تسليمه الكيس البلاستيكي المخصص لوضع الأحذية ثم إتاحة الوقت الكافي له للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة وإهدائه عبوة ماء زمزم المبرد ، كما تقوم الوكالة بتعقيم المواقع بعد كل فوج وإعادة تهيئتها بما يحقق أقصى درجات السلامة للزوار والمصلين.