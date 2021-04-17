العراق: عدم السماح للمواطنين بدخول الدوائر الحكومية المكتظة دون تلقي لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا اليوم السبت، عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون تلقي لقاح كورونا.

وقال المحنا في تصريحات صحفية، إنه بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءاً من تاريخ 20 ابريل 2021 إلا بعد أخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة باشرت إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفاً والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات".