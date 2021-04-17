وفاة قائد عسكري يمني بارز إثر إصابته بفيروس كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" إن قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف عبد الرب الشدادي، توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد أكثر من أسبوع من دخوله إحدى المستشفيات.

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وأضاف أن العميد الشدادي الذي كان يقود قوات الجيش اليمني في جبهة العبدية جنوبي محافظة مأرب، في المعارك ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية ونقل إلى العناية المركزة التي ظل يتلقى العلاج فيها حتى وفاته.

والعميد سيف الشدادي هو نجل قائد المنطقة العسكرية الثالثة الأسبق في الجيش اليمني، اللواء الركن عبد الرب الشدادي، الذي قتل أثناء قيادته معارك ضد جماعة "أنصار الله" في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016م.

ويبلغ عدد الإصابات بكورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حتى مساء الجمعة، 5715 إصابة توفي منها 1108 أشخاص بمضاعفات الإصابة، في حين سجلت 2204 حالات تعافي.