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لبنان تسجل 2008 إصابة جديدة بكورونا والعراق ترصد 7561 حالة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن لبنان اليوم تسجيل 45 حالة وفاة و2008 إصابات جديدة بفيروس المستجد " كوفيد 19" في الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية ان الحصيلة الاجمالية للوفيات بالفيروس أصبحت 6854 حالة ،فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 506808 حالات.

وأعلن العراق اليوم تسجيل 30 حالة وفاة و7561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للوفيات بالفيروس في جميع انحاء العراق أصبحت 14915 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات الى 964435 اصابة.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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