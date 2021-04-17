المغرب يرسل 8 طائرات محملة بالمساعدات الغذائية للبنان

دبي - محمود عبدالرازق - الرباط - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن السلطات المغربية أنه "بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أقلعت مساء الجمعة، ثمان طائرات عسكرية مغربية محملة بـ90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني".

وأضاف البيان "يأتي القرار الملكي بنقل هذه المساعدات التي تتكون من مواد غذائية أساسية جوا، استجابة للطلب الذي تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.