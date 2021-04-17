شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمراء المناطق: منصة «إحسان» ترتقي بالعمل الخيري في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

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