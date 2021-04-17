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بالفيديو.. أمراء المناطق: منصة «إحسان» ترتقي بالعمل الخيري في المملكة

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نبيل عطية 0 تبليغ

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جدة -  

 

متابعة الخليج 365 - واس:

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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