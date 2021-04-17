شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض خاصة الغربية والجنوبية الغربية منها.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

حالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي ب سرعة 16-38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

درجات الحرارة