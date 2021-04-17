شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل على المدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: هطلت مساء أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمطار الخير تهطل على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.