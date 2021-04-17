المجلس الرئاسي الليبي يرحب بدعم مجلس الأمن له وللانتخابات في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك . وقال المجلس الرئاسي الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "المجلس الرئاسي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".

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وشدد المجلس الليبي على "ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار".

وحث المجلس الرئاسي "السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول الى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي".

وطالب "حكومة الوحدة الوطنية العمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها".

وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع قرارا جديدا يخص ليبيا مكون من 22 فقرة يدعو خلالها السلطات والمؤسسات الليبية إلى أتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية عام 2021.