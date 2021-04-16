في نهار رمضان.. تهور وسرعة عالية وتفحيط بحي القيروان في الرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام قائد مركبة متهور بالتفحيط وسط طريق عام بحي القيروان بالعاصمة الرياض. وأظهر المقطع المتداول قائد متهور يسوق مركبته بسرعة عالية متجاوزا رواد الطريق، ثم قام بالتفحيط وسط الطريق مغرضا حياته وحياة الجميع حوله للخطر. وطالب عدد كبير من متداولي المقطع بسرعة ضبط الفاعل وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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