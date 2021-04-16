شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول الأمطار على المسجد الحرام خلال صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
هطلت اليوم الجمعة، أمطاراً على الحرم المكي أثناء صلاة التراويح، في جو روحاني بديع وسط قراءة خاشعة للشيخ ياسر الدوسري.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).
كما توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة، وهطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ -إن شاء الله – على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.
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