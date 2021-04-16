الرئيس العراقي والملك سلمان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه صالح مساء اليوم الجمعة، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للرئيس العراقي نقلته وكالة الانباء العراقية (واع).

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وجرى خلال الاتصال "تبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك".

كما بحث صالح والملك السعودي "العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين، ودعم إرساء الأمن والسلام في المنطقة، والتعاضد في مواجهة التحديات المختلفة".

وشهدت العلاقات العراقية السعودية تقاربا ملحوظا مؤخرا، بعد الإعلان عن استئنافها في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما على انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الرياض في أواخر الشهر الماضي، على رأس وفد حكومي، بأول زيارة إلى السعودية منذ تسلمه منصبه في أبريل/ نيسان 2020.

وفي 25 فبراير/شباط 2017 زار وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير، بغداد في زيارة قال مراقبون إنها نجحت في إذابة جبال الجليد بين البلدين .