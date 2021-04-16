زعيم عربي يهنئ الرئيس السوري بشار الأسد

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم،

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- يبعث برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. pic.twitter.com/Nf7lScoxXE — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 16, 2021

في "تويتر" خبرا أشارت فيه إلى أن السلطان هيثم بن طارق أعرب "عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للأسد وتمنياته بموفور الصحة والسعادة داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كافة تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار".

وتحتفل سوريا، غدا السبت، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها حيث تعتبر المناسبة عطلة رسمية في البلاد.

الجدير بالذكر، أن سلطنة عمان حافظت على استقرار علاقاتها مع دمشق، حيث بقيت العلاقات بين البلدين مستقرة وجيدة.

وأعادت السلطنة سفيرها إلى دمشق، في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بعد أن خفضت تمثيلها بسبب الأزمة السورية، لتكون أول دولة عربية وخليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي الكامل إلى سوريا.