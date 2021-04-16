تزامنا مع المئوية الأولى... الأردن يدخل موسوعة غينيس

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث الاعلامي باسم بلدية عمان الكبرى، ناصر الرحامنة، لموقع "سي إن إن بالعربية" أن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية قبلت ترشيح يافطة العلم، أمس الخميس، وتم اعتمادها، اليوم الجمعة، كأطول يافطة علم في العالم، وذلك في ظل احتفالات الأردن بعدة مناسبات وطنية، من بينها يوم المدينة الذي يوافق الثاني من مارس/ آذار، والمئوية الأولى لتأسيس المملكة، وكذلك يوم العلم الذي يصادف 16 نيسان/أبريل الجاري.

ويبلغ طول يافطة العلم اﻷردني 2132 مترا وبعرض 6 أمتار، وبمساحة إجمالية بلغت 12792 مترا.

وأشار ناصر الرحامنة إلى أنه تم تعليق اليافطة غربي العاصمة الأردنية عمان في شارع يُعرف بممر عبدون، وعلى طول أكثر من 2 كيلو متر، وشارك في تعليقها أكثر من 100 من العاملين والإداريين.

وتابع موضحا أن العمل على يافطة العلم استغرق ما يقرب من شهر ونصف، بمبادرة من بلدية العاصمة عمان، وبدعم من إحدى الشركات الخاصة، وتمت معاينة قياساته قبل بدء تعليقه ليل الأربعاء الماضي، واكتملت العملية في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح أمس الخميس.

وبين الرحامنة أنه تم اختيار الموقع لتعليق العلم لكي يكون على أطول مسافة يمكن مشاهدته فيها برا وجوا، لافتا إلى أن اليافطة تمت إزالتها لاحقا بعد الانتهاء من الاحتفالية وبسبب ظروف الحظر الشامل المطبق اليوم الجمعة.

وأردف أنه رغم إزالة يافطة العلم، إلا أنه تم توثيق الحدث بالتصوير عبر الطائرات المسيرة "الدرون" ونقلها التوثيق لإدارة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.