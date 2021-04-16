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الصحة ‏المغربية: 4 ملايين و583 ألفًا تلقوا اللقاح المضاد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا اللقاح المضاد بلغ 4 ملايين و583 ألفًا و664 شخصًا حتى اليوم الجمعة، منهم 29 ألفًا و664 شخصًا تلقوا اللقاح خلال آخر 24 ساعة.

 
وأفادت الصحة المغربية، في بيان، بأنه من بين هذا العدد الإجمالي 4 ملايين و180 ألفًا و15 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة.


يُذكَّر أن المغرب تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس؛ منها 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا المُصنَّع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.


وتسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن آلية كوفاكس -التي أسستها الأمم المتحدة لضمان الوصول العادل للقاح لدول العالم النامية- الخميس الماضي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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