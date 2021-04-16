شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين بجازان. وأكدت قوات التحالف أنها تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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