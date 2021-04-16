مئات المقدسيين يتظاهرون احتجاجا على طردهم من منازلهم... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وكان من بين المتظاهرين، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، نواب في الكنيست (البرلمان) عن كتلة "ميرتس" اليسارية، والقائمة المشتركة وهي تحالف 3 أحزاب عربية.

من جانبه، قال موقع "واللا" العبري إن المتظاهرين ساروا بين المنازل التي هُجر منها سكانها الفلسطينيين، لصالح عائلات يهودية، وبين منازل أخرى تواجه خطر الإخلاء عبر إجراءات قضائية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها "جيراننا في خطر"، و "العدالة لسكان الشيخ جراح لا لسياسة التهوديد العنصرية والسلب "و"اليهود والعرب يرفضون أن يكونوا أعداء".

والأسبوع الماضي تعرض عضو الكنيست عوفر كسيف للضرب على يد الشرطة الإسرائيلية خلال مشاركته في مظاهرة بالشيخ جراح احتجاجا على "سياسة التهويد" الإسرائيلية.

وبحسب مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من طرد وشيك لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين، بعد طرد عشرات الأسر الأخرى في السابق ​إضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي بالحي.