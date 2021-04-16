حكومات غربية تندد بهجومي الأربعاء في شمال العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / THAIER AL-SUDANI

وجاء في بيان لوزارة الخارجية البريطانية "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بأقوى العبارات بهجومي 14 أبريل نيسان في منطقة كردستان العراق".

وأضاف البيان " لن يتم التهاون مع الهجمات على العسكريين الأمريكيين وقوات التحالف ومنشأته ونؤكد مجددا التزامنا الثابت بقتال تنظيم "داعش". وفقا لـ "رويترز".

وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بالصواريخ، ليل الأربعاء الماضي، مستهدفا مركزا للتحالف الدولي في المطار، لكن داخلية إقليم كردستان ذكرت أن الهجوم نفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تى.إن.تى) شديدة الانفجار.

واستهدف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ فى منتصف الشهر الماضى، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.