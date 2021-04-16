وكالة: تغيير مفاجئ طرأ على خطة وفد سوداني لزيارة إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق أن وفدا سودانيا يضم مسؤولين أمنيين واستخباريين سيسافر إلى إسرائيل الأسبوع المقبل.

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لكن مصدرين سودانيين رسميين قالا لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن الخرطوم قبلت دعوة لزيارة إسرائيل إلا أن هذه الخطط تغيرت فيما بعد، دون أن يقدموا أي تفسيرات لأسباب التغيير.

نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، عن جهاز المخابرات العامة السوداني قوله إن "الأخبار المتداولة على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيارة وفد أمني للسودان غير صحيحة". كما نفى مجلس الأمن والدفاع السوداني هذه النبأ.

وافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، في اتفاق توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وصوت مجلس الوزراء السوداني هذا الشهر على إلغاء قانون عام 1958 لمقاطعة إسرائيل.

أبرم الاتفاق مع السودان إلى جانب اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين والمغرب، وجاءت في الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وفي بداية العام الحالي، أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، أن البلدين سيضعان اللمسات الأخيرة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، على اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات بينهما.