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"أنصار الله": السلام للجميع أو لا سلام

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وشكك عبد السلام في تغريدات عبر "تويتر في جدية التحالف العربي بقيادة تحقيق السلام.

© REUTERS / KHALED ABDULLAH

وقال عبد السلام، وهو المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، عبر "تويتر": "أي دعوة للسلام لا نعتبرها جادة ما لم تتضمن رفع الحصار كلياً، على أنه لم نلحظ بعد أي جدية لوقف العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي)".

وأضاف: "الدعوات الصادرة من بعض الجهات الدولية في هذا الشأن تقدم تصوراً انتقائياً عن السلام بمنحه لدول العدوان ومنعه عن اليمن".

وختم رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، بالقول: "السلام للجميع أو لا سلام".

وتشترط جماعة "أنصار الله" في الملف الإنساني رفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى مرفأ الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات في البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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