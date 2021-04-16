السودان يشارك في توقيع اتفاقية تعيد اندماجه في المجتمع الدولي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة، أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم، ووكيل التخطيط أمين صالح ياسين، والطاقم الفني بإدارة التمويل الخارجي "شاركوا في احتفال التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة الجديدة مع منظمة دول إفريقيا ودول الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي".

وذكر البيان، أن الاتفاقية وقعت عشية أمس الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي ببروكسل .

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية الإستراتيجية، تعتبر بداية الإندماج الاستراتيجي للسودان في المجتمع الدولي عبر اتفاقية شاملة.

وخصص مبلغ الاتفاق لإفريقيا مساعدات بحوالي 29 مليار يورو لمدة سبع سنوات عبر بروتوكول تنفيذي.