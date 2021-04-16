مصر... ضبط 8 أطنان من أحجار الذهب الخام

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" أن قوة أمنية استوقفت سيارتين محملتين بكمية من الأجولة وبتفتيشها عثر على 220 جوال تزن نحو 8 أطنان من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب.

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وأضافت الصحيفة أنه تم العثور كذلك على 5 أجهزة هيلتي ومولد كهرباء و2 اسطوانة بوتاغاز وبطارية سيارة تستخدم في أعمال البحث عن الذهب، وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات والسيارتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن مصر شهدت خلال الشهور الماضية تكرار وقائع ضبط أحجار الذهب الخام، ففي فبراير/ شباط الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر، 10 أطنان من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب في محافظة أسوان، جنوب مصر.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن عملية الضبط جاءت في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن خام الذهب، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تم ضبط سيارتين في محافظة أسوان جنوبي مصر محملتين بـ 8 أطنان من أحجار الذهب.

وجاء في بيان الداخلية المصرية، أنه "أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط سيارتين بقيادة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كوم أمبو بأسوان) محمل عليهما (200 جوال بداخلها أحجار تحتوى على خام الذهب تزن حوالى 8 أطنان).