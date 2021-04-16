كيف تكون المواصلات في مدينة نيوم السعودية؟ أحد مصممي المدينة يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وعن تصميم المدينة، قال لينيرت في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "نريد تطوير تصميم حضري يتمحور حول الأشخاص ويوفر مساحات مناسبة للعيش، بما يمنحك فرصة إنشاء مجتمعات تكون فيها احتياجاتك اليومية دائما على مسافة قريبة للمشي أو ركوب الدراجات".

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وتابع أن "تصميم مدينة "ذا لاين" يتناسب مع جميع مدن العالم، وبالإمكان دمج مبادئها البيئية في تصميم المدن الجديدة، وإذا كانت قديمة، فمن الجيد التفكير في كيفية تحويل المدينة لموقع صديق للبيئة".

وأضاف لينيرت أن بعض المبادئ التي يقوم عليها المشروع هي "إمكانية المشي والعيش والوصول إلى وسائل النقل العام والمحافظة على الطبيعة وإيجاد توازن بين التحضر وكثافة المساحة الطبيعية والوصول إلى الشبكات الأساسية"، بحسب قوله.

وضرب لينيرت مثالا بمدينة باريس إذ لفت إلى أنها تعمل على جعل مدة الوصول للمرافق الرئيسية لا تتعدى 15 دقيقة خلال العشر سنوات القادمة.

وعن تطوير المدن الصينية، قال لينيرت إن الصين أظهرت للعالم بالفعل ما يعنيه بناء البنية التحتية، مردفا: "أعتقد أن الجميع معجب بشكل كبير بالطريقة والسرعة التي تم بها بناء شبكة النقل الوطنية في الصين".

وأكد إعجاب الجميع بنجاح وسرعة التنمية الحضرية في الصين، وقيامها بتبني الاستراتيجيات لتقييم الأمور الإيجابية والسلبية في المشاريع المنفذة.

ويقود فلوريان لينيرت جميع وسائل التنقل الإقليمية والحضرية في نيوم، المدينة السعودية الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والواقعة في شمال غرب المملكة على البحر الأحمر.

وأشار لينيرت الى أن مدينة نيوم هي موقع ذو جمال طبيعي خلاب من حيث الجبال والشعاب المرجانية والصحراء.

وكان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة "نيوم"، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجا لا مثيل له لتطوير مدن مستقبلية متناغمة مع الطبيعة.

وتمثل تلك المدينة بيئة حضارية مبتكرة يتم إدارة مجتمعاتها بالاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث توفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار وجودة حياة استثنائية.