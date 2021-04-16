"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين خلال صد زحف في تعز

دبي - محمود عبدالرازق -

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن الجماعة "كسرت زحفا واسعا لمرتزقة العدوان (في إشارة إلى الجيش اليمني) في جبهة الطوير بمنطقة الكَدحة (غرب تعز)".

وأشار إلى "مقتل وإصابة عدد كبير من المهاجمين ومحاصرة آخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، السيطرة على سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مَقبنة غربي تعز، اثر هجوم واسع على الحوثيين أوقع العديد من عناصر الجماعة بين قتيل وجريح.

وتشهد محافظة تعز منذ مطلع مارس الماضي، معارك بين "أنصار الله" والجيش اليمني، إثر إطلاق الأخير عملية عسكرية واسعة على مواقع الجماعة في مديريات مَقبنة وجبل حَبشي والمَعافِر غربي تعز، أعلن خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.