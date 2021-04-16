الولايات المتحدة تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "المغرب اليوم" عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يكونون عرضة للإصابة بالسلالات الجديدة من كورونا ونشرها، وبالتالي عليهم تجنب السفر إلى المغرب.

© REUTERS / POOL

وأضافت أنه على المسافرين أن يحصلوا على تطعيم كامل قبل السفر مع ضرورة ارتداء الكمامات، والابتعاد مسافة 6 أقدام عن الآخرين، وتجنب الازدحام في حال كان سفرهم إلى المغرب ضروريا.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، لي شانشو، يوم 7 أبريل/نيسان الجاري بأن بلاده حريصة على تزويد المغرب بنحو 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار من السنة الجارية.

ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية ان هذا الإعلان جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الأربعاء، عبر تقنية “المناظرة المرئية”، مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وتناولت العلاقات بين البلدين وبين المؤسستين التشريعيتين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المسؤول الصيني أن بلاده سبق لها أن زودت المغرب بعدد مهم من اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.