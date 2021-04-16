شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسي: نتوقع استئناف التعاون العسكري مع ليبيا على نطاق واسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع «استئناف التعاون العسكري» مع ليبيا على «نطاق واسع»، منبهًا إلى أن «جهود موسكو ساعدت فى تحقيق تسوية سياسية ووقف الأعمال العدائية» فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء شويجو فى موسكو، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذى وصل إلى روسيا، فى زيارة رسمية، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

واعتبر شويجو زيارة الدبيبة إلى موسكو «الخطوة الأولى نحو استعادة التعاون الكامل بين الإدارات العسكرية فى البلدين»، معربًا عن ثقته فى أن «مفاوضات اليوم ستعطى دفعة جادة لتنمية التعاون متبادل المنفعة» بين الجانبين.

وقال: «إننى على ثقة من أن الشعب الليبي، الصديق لروسيا، سيتغلب على الأزمة التى طال أمدها، والتى نشأت نتيجة للتدخل الخارجى الجسيم»، لافتًا إلى بذل بلاده «جهودًا جادة» لتسوية سياسية للأزمة فى ليبيا، معتبرًا أن «وقف الأعمال العدائية الذى تم تنفيذه بنجاح جاء كجزء من مبادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين».