شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» توضح طريقة استرجاع الأموال عند إلغاء حجز رحلات نقل المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الحج والعمرة عن طريقة استرجاع الأموال بعد إلغاء حجز رحلات نقل المعتمرين. جاء ذلك ردا على استفسار أحد المستفيدين قائلاً: “حجزت تذاكر ودفعت وبعدين لغيتها والفلوس ما رجعت؟”. ورد الحساب الرسمي لمركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع للحج والعمرة على موقع «تويتر»: «يتم إعادة المبلغ لنفس الحساب الذي تم منه الشراء خلال 48 ساعة». وأضاف «وإذا لم يعاد المبلغ يرجى الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة 8004304444 – 920002814 لنتمكن من مساعدتك».

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