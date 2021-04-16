شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق «أسد يقتل شاب» يتصدر الترند بعد افتراس مواطن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق #أسد_يقتل_شاب اهتمامات المغردين ورواد تويتر بالمملكة، اليوم الجمعة، بعد واقعة افتراس أسد لصاحبه بالرياض أمس الخميس.

وتوفي مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في منزله بحي السلي بالرياض.

ورصد مقطع فيديو متداول مقتل الأسد الذي افترس صاحبه بحي السلى بالرياض، وأظهر الفيديو الأسد الذي فارق الحياة بعد إطلاق النار عليه لإنقاذ الرجل من بين أنيابه.

ورغم تمكن أفراد الأمن من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أن المواطن – رحمه الله – توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها البلاغ، حيث قامت باتخاذ اللازم وتخليص المواطن من بين فكي الأسد.

يشار إلى أن المواطن كان يقتني عدد منالحيوانات المفترسةالأخرى في استراحة بالرياض وعندما دخل للأسد قام بالهجوم عليه.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد حذر سابقاً من اقتناءالحيوانات المفترسةوتربيتها لخطورتها الشديدة ولأن لها طبيعة خاصة.