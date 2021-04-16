شكرا لقرائتكم خبر عن «الفوزان» يوضح فضل إدراك شهر رمضان: اغتنموه في العبادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، فضل إدراك شهر رمضان المبارك.
ودعا “الفوزان” جموع المسلمين إلى الاغتباط بدخول شهر رمضان والفرح بدخوله واغتنامه في العبادة.
وقال الشيخ الفوزان في مقطع صوتي نشره حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: “نحث إخواننا المسلمين على أن يغتبطوا بدخول هذا الشهر ويشكروا الله أن بلغهم رمضان وأن يحمدوا الله على بلوغه وأن يطلبوا منه أن يعينهم على صيام نهاره وقيام لياليه وأن يبلغهم آخره”.
ودلل على فضل شهر رمضان المبارك بقوله: “ورد أنه كان هناك رجلان مجتهدان في العبادة، فتوفي أحدهما وعاش الآخر حتى بلغ شهر رمضان فصامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بينهما ما بين المشرق والمغرب”.
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