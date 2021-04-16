السعودية.. القبض على شبكتين إجراميتين نفذتا عمليات احتيال

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "المدينة"، مساء اليوم الجمعة، عن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن شرطة المنطقة تمكنت من كشف شبكتين إجراميتين، إحداها مكونة من 6 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والهندية، على ارتباط بشخصين آخرين خارج المملكة.

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وأما الشبكة الإجرامية الثانية، فهي مكونة من 4 مقيمين من الجنسية البنغلادشية، وفرت وسائل وشرائح الاتصال، لتنفيذ عمليات احتيال.

وأكد الرائد خالد الكريديس أن تلك العملية تأتي امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، التي تستهدف التعاملات المالية للمواطنين والمقيمين.

وتمثلت عمليات الاحتيال في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال المرئي، واستدراج الضحايا والحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، التي ساعدتهم على أخذ قروض تمويلية بأسمائهم.

وبتتبع مصادر تلك العمليات، تم القبض على المجرمين في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وتخطت المبالغ التي استولوا عليها (1,500,000) ريال، وضبط بحوزتهم مبلغ (40,000) ريال، ومصاغات ذهبية، و(4800) شريحة اتصال محلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة السعودية قامت بإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.