مصر تحسم الجدل بشأن بيع مجمع التحرير لمستثمرين أجانب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع صندوق مصر السيادي، نفى تلك الأنباء تماما.

وأكد أنه لا صحة لبيع مجمع التحرير لمستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وأن مجمع التحرير مملوك بالكامل للصندوق.

وأوضح أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس لبيعه، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض (فندقي -تجاري- إداري- ثقافي).

وأشار إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.