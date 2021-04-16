قوات الأمن العراقى تضبط أحزمة ناسفة داخل أوكار لداعش فى الأنبار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، اليوم الجمعة، العثور على أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وبناءً على معلومات استخبارية، تمكنت من تنفيذ عملية تفتيشية في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء، وعثرت على وكر يحتوي حزامين ناسفين ودراجة نارية وتم تفجير الوكر ومحتوياته من قبل قوات المعالجة".



وأضاف البيان، أن الفرقة قامت أيضا بعملية تفتيشية أخرى في قاطع المسؤولية وعثرت على 3 أوكار متقاربة تحتوي على "لاب توب لوحي" و أجهزة أتصال مع بطاريات وجهازي موبايل يستخدم للتفجير، وتم تفجير الأوكار بعد رفع المواد من قبل قوات معالجة الفرقة.