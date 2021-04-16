نقيب محررى الصحافة اللبنانية: مكرم محمد أحمد قيمة صحفية انتصرت لحرية الفكر والكلمة

القاهرة - سامية سيد - بعث نقيب محررى الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفى، برقيات إلى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ونقيب الصحفيين ضياء رشوان واتحاد الصحفيين العرب، معزيا بوفاة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، مشيرا إلى أنه كان يمثل قيمة وهامة صحفية كبيرة ودائم الانتصار لحرية الفكر والكلمة.

وقال: "إن هامة صحفية وإعلامية قد غابت، وكبت عن صهوة دنياها، لكنها لم تنكس علمها، بل بقيت تنظر إلى الذرى العاليات بإباء من كان دائم الانتصار لحرية الفكر والكلمة".



وقدم نقيب محرري الصحافة اللبنانية التعازي باسم نقابة المحررين إلى أسرة مكرم محمد أحمد ونقابة الصحفيين والهيئات التي تولى رئاستها وأمانتها العامة، واصفا إياه بـ "العلم والهرم الشامخ في دنيا العطاء الفكري والإعلامي".