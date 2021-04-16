شكرا لقرائتكم خبر عن «الله أخذ مني نعمة الحركة وأعطاني بدر».. مواطن يبكي متأثراً بكلمات صديقه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في مشهد إنساني مؤثر، أعرب مواطن فقد القدرة على الحركة عن شكره لصديقه الذي دعمه في محنته وقدم له يد العطاء بلا كلل أو ملل على مدار سنوات.

وظهر الصديقان في لقاء ببرنامج “الناس للناس” المذاع على قناة “السعودية”، وروى “سالم” فاقد الحركة قصة صديقه “بدر” معه منذ إصابته في حادث تركه فاقدا للحركة، قائلا: “أي رسالة لن توفيه حقه”.

وأضاف سالم في كلمات مؤثرة: “الله أخذ مني نعمة الحركة وأعطاني بدر” ليبكي بدر متأثراً ثم قدم له سالم هدية على الهواء، تعبيرا عن امتنانه وشكره.