شكرا لقرائتكم خبر عن خطاط المصحف «عثمان طه» يصف شعوره عند كتابة آيات النعيم والنار.. ويروي موقفاً عجيباً حدث معه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف الشيخ عثمان طه خطاط المصحف الشريف، عن شعوره أثناء كتابة آيات النعيم والنار بالمصحف الشريف، كما روى موقفاً عجيباً حدث له أثناء الكتابة.

وقال الشيخ عثمان طه في فيديو وثقه مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري، أنه عندما يمر على آيات النعيم في القرآن الكريم كان يشعر بالسعادة، ويتمنى أن تطول مدة كتابة هذه الآيات.

وأشار طه، إلى أنه عندما كان يمر بالآيات القرآنية التي تتحدث عن الجحيم كانت يديه ترجف، ونفسه ينقبض، لذلك كان يبادر في كتابتها بسرعة، لينتهي منها.

وروى طه موقفاً عجيباً حدث معه أثناء كتابة القرآن الكريم، حيث تفاجأ بقلمه لا يعمل، وحاول معه مراراً وتكراراً وكذلك عرض عليه الشيخ علي الحذيفي المساعدة ولكن لم يفلح ذلك.

وبعد دقائق تذكر طه، أنه نقض وضوءه، لذلك ذهب وتوضأ ثم عاد لاستكمال عمله فوجد القلم يعمل معه.