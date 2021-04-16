الجيش الإيراني: أربكنا حسابات نظام الصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد 

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد اللواء باقري أن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الإيراني، هما صمام الأمان لضمان الأمن والاستقرار للشعب الإيراني، مؤكدا استعدادهما للرد الحاسم على أي تهديد أو تحرك من قبل الأعداء.

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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، أنه بمناسبة قرب حلول يوم الجيش في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموافق 18 نيسان/أبريل، بعث رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء محمد باقري، برقية إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، قدم فيها التهاني إلى جميع قادة ومدراء وجنود وكوادر الجيش، وعائلاتهم بهذه المناسبة.

وأشاد اللواء باقري في هذه البرقية بإنجازات الجيش الإيراني في مختلف المجالات، معتبرا أن جيش بلاده يشكل سندا للشعب ومدافعا عن المصالح الوطنية.

وأضاف رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قائلا: