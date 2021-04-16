مستشاره يكشف محاور مناقشات الحريري مع الجانب الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال المبعوث الخاص للحريري إلى روسيا جورج شعبان، إن الزيارة كانت رسمية، وتم فيها استقباله بشكل رسمي، وكانت زيارة مثمرة ومهمة جدا، وكان هناك دعم واضح للجهود التي يبذلها الحريري في سبيل إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.

وأوضح شعبان أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الحريري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت واضحة، وأكدت عمليا دعم لبنان واستقلاله وسيادته، والعمل على عدم السماح باستمرار تدهور الوضع في البلاد".

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وأشارشعبان إلى أن هناك اهتماما روسيا بتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، كما أبدى الجانب الروسي استعداده للتواصل مع كل الدول والقوى المؤثرة على لبنان، من أجل حل الأزمة الحكومية المستعصية، والتي تترك تأثيرات سلبية جدا على الوضع الاقتصادي في لبنان.

وكشف شعبان أن الحريري بحث مع رئيس الحكومة الروسية أيضاً في موضوع الطلاب اللبنانيين العالقين في لبنان بسبب كورونا، والذين يدرسون في الجامعات الروسية لجهة تسهيل عودتهم الى روسيا والتساهل معهم في موضوع الاقساط الجامعية نظراً للأوضاع المالية المعروفة في لبنان. وتطرق البحث الى عودة شركة الطيران الروسية "ايروفلوت" الى بيروت".

وأضاف شعبان أنه تم اليوم البحث مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل مفصل ومعمق بكل جوانب الأزمة اللبنانية، وكيفية مساعدة روسيا للبنان في هذا المجال.

وذكر شعبان ان شركات روسية عملاقة أبدت رغبتها المساهمة في مشاريع إنمائية في لبنان سواء على صعيد الكهرباء او الطاقة او المرفأ او البنية التحتية والجسور، وهذه الشركات لديها القدرة على التمويل".

ويرى شعبان أن هذا الدعم الكبير الذي حصل عليه الرئيس الحريري في روسيا سيترك تأثيره الإيجابي في عملية تشكيل الحكومة في لبنان وحل الأزمة الاقتصادية المستعصية.